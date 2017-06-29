В суде по делу кыргызстанского оппозиционного политика допрашивают основных свидетелей

В Бишкеке в суде по делу лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, обвиняемого в коррупции, показания сегодня дал россиянин Леонид Маевский.

Власти Кыргызстана возбудили уголовное дело на основании показаний бизнесмена Маевского и его знакомого Алексея Модина (также гражданина России), которые заявили, что через посредника передали Текебаеву один миллион долларов за содействие в приобретении акций телекоммуникационной компании «Мегаком». Модин был допрошен в суде вчера.

По этому делу обвинения предъявлены и бывшему послу Кыргызстана в Южной Корее и бывшему министру по ЧС Дуйшенкулу Чотонову. Как и Текебаев, он был задержан в феврале и помещен под стражу. Текебаев и Чотонов отвергают обвинения, называя их политически мотивированными.