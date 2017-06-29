В КР заключенные колонии объявили голодовку

13 заключенных исправительной колонии №19 в Сокулукском районе для пожизненно лишенных свободы с 27 июня проводят голодовку. Они выражают недовольство условиями содержания. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) рассказала руководитель пресс-службы Госслужбы исполнения наказаний Элеонора Сабатарова.

По ее словам, в колонии был изменен режим содержания заключенных, что вызвало протест.

«Теперь они не могут свободно перемещаться по колонии, как это было раньше. Они содержатся в камерах», – пояснила Сабатарова.

Участники акции протеста находятся под присмотром врачей. С ними работают психолог и социологи.

Исправительная колония для пожизненно лишенных свободы функционирует с 2016 года. Всего в Кыргызстане на сегодняшний день пожизненное наказание отбывают около 300 лиц, 56% из которых осуждены впервые.