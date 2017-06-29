США усиливают меры безопасности на зарубежных авиарейсах

Министерство внутренней безопасности США объявило в среду о введении дополнительных мер безопасности, включая досмотр пассажиров, на всех коммерческих авиарейсах, прибывающих в страну.

МВБ не разглашает детали нововведений из соображений безопасности, ответственность за оповещение публики возложено на авиакомпании и аэропорты.

Однако в общих чертах известно, что новые правила предусматривают более тщательную проверку портативных компьютеров и сотовых телефонов, усиление мер безопасности в пассажирских зонах и вокруг мест стоянок самолетов на летном поле. Новшества коснутся 280 аэропортов в 105 странах; ежедневно из них в США отправляются в общей сложности 2100 самолетов с 325 тысячами пассажиров. Основные затраты понесут авиакомпании. Тем из них, кто не подчинится нововведениям, грозят штрафы и, потенциально, приостановка всех рейсов в США.

С марта действует распоряжение, запрещающее лицам, летящим в Америку из десяти аэропортов в странах с преобладающим мусульманским населением, проносить на борт электронные приборы, превышающие по габаритам мобильные телефоны.