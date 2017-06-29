Армия Ирака захватила развалины главной мечети Мосула

На севере Ирака правительственные войска захватили развалины мечети ан-Нури в Мосуле. Этот этап военной операции иракской армии при поддержке коалиции во главе с США стал символичным, поскольку именно в ан-Нури три года назад экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ» – запрещена в ряде стран) провозгласила свой «халифат».

Власти Ирака ожидают, что в ближайшие дни Мосул будет возвращен под их полный контроль. Сотни боевиков блокированы в нескольких кварталах Старого города.

За время военной операции против боевиков погибли тысячи жителей Мосула, город покинули около 900-т тысяч человек – почти половина его населения.

Силы «ИГ» пока еще контролируют значительные территории к западу и югу от Мосула.