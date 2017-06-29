В Казахстане шесть предполагаемых членов «Таблиги Джамаат» приговорены к тюрьме

Суд города Атырау признал шестерых человек виновными в участии в деятельности запрещенной в Казахстане религиозной организации «Таблиги Джамаат» и приговорил их к тюремным срокам от двух до трех лет. По сообщению суда № 2 города Атырау, осужденные шесть жителей Алматы, Атырау и Восточно-Казахстанской области обвинялись в распространении идей «Таблиги Джамаат» в Мангистауской и Атырауской областях в 2016 году и ранее в Алматы. По материалам суда, подсудимые проходили обучение в учебных центрах этой организации в Индии, Пакистане и Бангладеш.

«Самому активному члену организации назначено три года лишения свободы, остальным пятерым – по два года лишения свободы», сообщает пресс-служба суда. Решением суда они лишены права заниматься религиозной деятельностью на срок от двух до трех лет. Местом отбытия наказания осужденным определена колония общего режима, мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Имена и гражданства осуждённых в сообщении суда не уточняются, говорится лишь, что при задержании у них были изъяты запрещенные религиозные книги на русском и кыргызском языках.

«Таблиги Джамаат» запрещена в Казахстане с февраля 2013 года по решению суда и причислена к экстремистским организациям. Власти утверждают, что целью этой организации является создание в регионе исламистского халифата. Сторонники этой организации настаивают на мирном характере ее деятельности. С 2013 года в Казахстане по обвинению в участии в деятельности этой организации осуждены десятки человек.