В Туркменистане студентов профтехучилищ из-за Азиады не отпускают на каникулы

Студентов средних специальных учебных заведений города Мары, несмотря на начало летних каникул, не отпустили домой. Связано это с подготовкой к Азиаде-2017. В частности, студенты педагогического, медицинского и нефтегазового училищ Мары, в среднем по 150 человек из каждого учебного заведения, после завершения экзаменов все еще вынуждены оставаться в общежитиях.

Как рассказал «Азатлыку» (Туркменской редакции Радио Свобода) обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев, со ссылкой на родителей учащихся данных учебных заведений, студентов привлекают к мероприятиям, связанным с пребыванием в Марыйском велаяте участников конного марафона. Конники, начавшие марафон в Ахалской области, в течение года посетили Балканскую, Дашогузскую, Лебапскую области и, в конце мая прибыли в Марыйскую.

«Определенное число студентов этих учебных заведений, еще за две недели до прибытия конников, присоединились к специально организованным группам. Они встречают участников марафона, поют и танцуют на мероприятиях, связанных с их пребыванием, размахивают флагами или аплодируют», – отмечает Аманмурад Бугаев.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут 17-27 сентября в Ашхабаде.

Ранее сообщалось, что курсанты высших военных учебных заведений столицы, вместо каникул, будут обеспечивать контроль за безопасностью территории, прилегающей к олимпийскому городку, месту проведения Азиады-2017.