Facebook подключил двухмиллиардного пользователя

Число активных пользователей в месяц соцсети Facebook выросло до двух миллиардов. Об этом 27 июня 2017 года рассказал основатель компании Марк Цукерберг.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы соединить всех. Но нам нужно сделать больше, чем просто соединить – мы должны сделать людей ближе друг к другу», – добавил Цукерберг в комментариях к своему посту.

Показателя в один миллиард пользователей Facebook достиг в октябре 2012 года, через восемь лет c основания компании. Второй миллиард покорился компании менее чем за пять лет.



Facebook – крупнейшая и самая влиятельная социальная сеть в мире. Капитализация компании составляет $433,5 млрд. В компании работает 18770 человек (март 2017), в среднем в день соцсетью пользуются 1,28 млрд человек, при этом 85,8% из них живут за пределами США и Канады.