Сенат США просит обнародовать данные о кибератаках в 21 штате

В США сенатский комитет по разведке, ведущий расследование возможного вмешательства России в выборы президента, просит власти обнародовать информацию о попытках кибератак в 21 штате во время избирательной кампании 2016 года.

Неделю назад, выступая на слушаниях по России, высокопоставленный сотрудник министерства внутренней безопасности Джанетт Манфра заявила, что в ходе выборов 2016 года российские хакеры пытались взломать системы для голосования в нескольких штатах, однако в каких именно, она не сообщила.

Москва категорически отрицает какую-либо причастность к кибератакам на различные американские структуры и СМИ в ходе президентской кампании 2016 года.