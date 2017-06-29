В Екатеринбурге откроется Генеральное консульство Узбекистана

Генеральное консульство Узбекистана откроется в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

В распоряжении правительства РФ говорится, что принято предложение МИД России, согласованное с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и полномочным представителем РФ в Уральском федеральном округе, об открытии в городе Екатеринбург генерального консульства Республики Узбекистан.

Консульский округ созданного генконсульства будет включать Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Эти территории будут исключены из ведения генконсульства Узбекистана в Новосибирске. На сегодняшний день в России, где пребывает большое число граждан Узбекистана, функционируют лишь два консульских учреждения – в Москве и Новосибирске. Причем в консульский округ, который они обслуживают, входят семь из восьми федеральных округов Российской Федерации. Это порядка 80 регионов России.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов отмечал, что МИД намерен открыть пять новых консульских учреждений в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов на Дону, Екатеринбург, Владивосток, а также в казахстанском городе Алматы.