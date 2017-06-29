МВД РК не видит оснований для перевода экс-главы нацкомпании «Казатомпром» в другое учреждение

Министерство внутренних дел Казахстана не видит оснований для перевода бывшего главы нацкомпании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, находящегося в тюрьме в поселке Долинка Карагандинской области, в другое учреждение. Об этом говорится в ответе на запрос «Азаттыка» (Казахской редакции Радио Свобода), который редакция направляла в МВД в связи с сообщениями о плохом самочувствии Джакишева и о возможных проблемах заключенного с доступом к медицинской помощи.

«Медицинских показаний для перевода указанного осужденного в другое исправительное учреждение для дальнейшего отбывания наказания нет», – утверждает МВД.

По поступлении в тюрьму в поселке Долинка Карагандинской области Мухтар Джакишев «с имеющими заболеваниями был взят на диспансерный учет, в связи с чем регулярно проходит амбулаторный и стационарный курс лечения не только в медицинской части учреждения, но и в гражданских медицинских организациях», сообщает министерство внутренних дел.

МВД, ссылаясь на врачебную тайну, отказывается сообщать диагноз Джакишева, но утверждает, что у него «общее состояние удовлетворительное» и «необходимым медицинским наблюдением и лечением обеспечен в полном объеме».

Запрос «Азаттыка» был направлен в МВД в связи с тем, что ранее правозащитник Бахытжан Торегожина на свой страничке в Facebook’e разместила тревожную информацию о том, что заключенный Джакишев находится в синкопальном состоянии и от имени общественности призвала немедленно перевести его в поселок Заречный Алматинской области для оказания надлежащего лечения.

Задержанный в мае 2009 года и осужденный в марте 2010 года по обвинению в совершении коррупционного преступления на 14 лет бывший президент компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев в настоящее время содержится в учреждении АК-159/6 Карагандинской области. До этого он содержался в тюрьме в поселке Заречный близ Алматы. В тюрьме в Карагандинской области, где, по мнению ведущих правозащитников, до сих пор царят традиции Карлага, он содержится второй раз.

Ряд казахстанских правозащитных организаций в 2013 году признал Мухтара Джакишева политическим заключенным. Некоторые правозащитники считают его перевод в тюрьму в поселке Долинка политически мотивированным. Комитет ООН по правам человека по жалобе Джакишева о нарушении его прав вынес решение в его пользу.

Казахстанские власти отрицают политический мотив в деле Мухтара Джакишева и в его переводе из одной тюрьмы в другую.

Вчера Джакишеву исполнилось 54 года. День рождения за решеткой он встречает в девятый раз.