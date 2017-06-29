В Бишкеке вынесен приговор по делу о взрыве в посольстве Китая

В Первомайском районном суде Бишкека завершился процесс в отношении трех человек, обвиняемых в причастности к взрыву в посольстве Китая в Кыргызстане. Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на адвоката подсудимых Курманбека Туйбаева, фигуранты дела приговорены к длительным тюремным срокам с конфискацией имущества.

Хикматилло Абдулажанов получил 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Куназим Мансирова – к 10 годам в женской колонии и Хасамидин Исмаилов – к 18 годам колонии строгого режима.

Защита обвиняемых считает решение районного суда незаконным, не основанным на доказательствах, и заявляет о намерении подать апелляционную жалобу в городской суд.

По данным спецслужб Кыргызстана, задачу организовать террористический акт в посольстве Китая поставили эмиссары террористической организации «Джабхат ан Нусра» – через главаря организации «Джамаат Таухид ва Джихад» Абу Салоха (Сирожиддина Мухтарова), уроженца Кара-Сууйского района Ошской области. Эти же эмиссары, как считает следствие, профинансировали теракт. Абу Салох объявлен в международный розыск.

В качестве координатора реализации своих преступных замыслов, как сообщал государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), Абу Салох привлек находящегося в Турции Бурханидина Жантораева (известного как Абу Ахмад) – уроженца Сузакского района Джалал-Абадской области.

30 августа 2016 года террорист-смертник на автомашине «Мицубиси Делика», протаранив ворота посольства Китая в Кыргызстане, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в автомашине. В результате взрыва пострадали трое сотрудников посольства, причинен значительный ущерб зданиям и сооружениям.

Заказчиками теракта, по материалам следствия, являются действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, аффилированные с террористической организацией «Джабхат ан Нусра».

Сообщать другие подробности в Генпрокуратуре и ГКНБ отказываются.