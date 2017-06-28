Кыргызстан и Казахстан будут возвращать нелегалов без суда

Граждан Кыргызстана и Казахстана, а также третьих стран, нарушивших миграционное законодательство в стране пребывания, будут возвращать в ускоренном порядке, без ожидания длительных судебных процессов. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения между КР и РК направлен на голосование Жогорку Кенеша, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Соглашение позволит компетентным органам совершать процедуру возвращения лиц в страну, откуда они прибыли в ускоренном порядке, без ожидания завершения длительных судебных процессов. Как сообщает пресс-служба парламента, это облегчит возврат граждан Кыргызстана из Казахстана, которые нарушили условия пребывания в данном государстве.

«С другой стороны, соглашение позволяет оперативно возвращать граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые нелегально прибыли через кыргызско-казахстанскую границу», – говорится в сообщении.

Соглашение о реадмиссии между правительствами двух стран было подписано 17 октября 2016 года в городе Астане.

Законопроект направлен на голосование.