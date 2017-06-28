Абдусалом Азизов прибыл в Душанбе для участия в совете глав МВД государств-участников СНГ

Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников стран СНГ (СМВД), сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Для участия во встрече в Душанбе также прибыли министры внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, Беларуси генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, Казахстана генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, Кыргызстаны полковник милиции Улан Исроилов, России генерал полиции Владимир Колокольцев.

Участники заседания СМВД обсудят вопросы состояния борьбы с преступностью, взаимодействия по актуальным проблемам оперативно-служебной деятельности. На встрече также будет рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений по борьбе с международным терроризмом, иными проявлениями экстремизма, незаконному обороту наркотических веществ и других совместных правоохранительных мер.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в столичном Дворце нации принял глав МВД, сообщает news.tj.

Лидер Таджикистана, поприветствовав глав МВД стран СНГ, пожелал им плодотворной работы, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, укрепления сотрудничества сторон в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, предотвращения привлечения граждан стран СНГ в ряды террористических групп.

Было подчеркнуто, что в условиях мировой глобализации, быстроменяющийся ситуации на планете, страны участницы СНГ просто обязаны наращивать сотрудничества в сферах обеспечения безопасности и стабильности.

Законодательства стран участниц СНГ на сегодняшний день способствуют вопросам обмена оперативной информации, проведения совместных операций, подготовки кадров.