В КР задержаны члены группировки, готовившей серию терактов

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызстана пресечена деятельность группировки международной террористической организации (МТО) из числа граждан этой страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это кыргызстанцы О. Д., 1983 года рождения, Р. Н., 1989, К., 1986 и Я. Р., 1996 года рождения.

Задержанные члены террористической организации планировали совершение серии террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) и огнестрельного оружия на приграничных территориях с целью дестабилизации общественно-политической ситуации.

По данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам таких преступлений, как приготовление к акту терроризма, финансирование террористической деятельности, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и др.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.