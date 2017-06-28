Власти Турции освободили таджика, подозреваемого в связях с Гюленом

Власти Турции освободили 26-летнего гражданина Таджикистана, которого подозревали в связях с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Тохир Саидзода был арестован спустя месяц после краха попытки государственного переворота группой турецких военных. В неволе он провел почти 9 месяцев.

В организации путча военных, который произошел в ночь на 16-ое июля прошлого года, Анкара обвинила Гюлена, который считается в Турции вторым по влиянию человеком после президента Эрдогана. Фетхулла Гюлен ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

Тохир Саидзода, выпускник турецкого лицея в Таджикистане и экс-ассистент Международного университета Анталии, сказал, что его освободили после очередного судебного разбирательства. Точку в истории с его арестом должен поставить очередной судебный процесс, намеченный на октябрь.

Тохира Султонзода задержали в августе прошлого года в арендуемой квартире в турецкой Анталии. В той же квартире жил и некий ассистент юридического факультета Международного университета. «После обыска квартиры полицейские вручили мне ордер на арест. Никто не стал слушать мои объяснения о том, что я не виновен и не имею никакого отношения к Фетхулле Гюлену», – сказал Тохир Султонзода репортеру «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода).

«В камере, рассчитанной на 28 человек, находились 42 подозреваемых. Там были известные ученые, успешные бизнесмены, прокуроры и судьи. В ходе допроса следователи полиции требовали только одно – назови имя сообщника. Ситуация была накалена до предела – мне кажется, мрачные полицейские, которые допрашивали арестованных, боялись, что вот-вот арестуют их самих», – рассказывает собеседник.