Здания бывшего турецкого госпиталя и торговых центров передадут службам безопасности Туркменистана

Здание бывшей турецкой клиники «Central Hospital», также известной как «Турецкий госпиталь» в Ашхабаде перейдет в ведение Министерства национальной безопасности. По информации источника Радио Азатлык, близкого к правоохранительным структурам Туркменистана, данное решение властей связано с мерами по обеспечению безопасности международного спортивного мероприятия Азиада-2017, которое пройдет в Ашхабаде в сентябре.

По словам источника в здании турецкого госпиталя, расположенного в непосредственной близости к Олимпийскому комплексу, построенного к Азиаде, будут размещены сотрудники спецслужб.

Турецкая клиника «Central Hospital» прекратила свою деятельность в начале апреля этого года. Вскоре после этого сообщалось о переходе здания клиники в государственную собственность. Пока неизвестно, останется ли здание бывшего госпиталя в ведении Министерства национальной безопасности по окончании Азиатских игр.

По информации достоверных источников Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода), здания бывшего торгового и бизнес-центров «Йимпаш», принадлежавших турецким бизнесменам и закрытых в конце прошлого года, также перешли в введение силовых структур Туркменистана. Также сообщается, что в период проведения Азиады-2017 в этих зданиях будут расположены силы быстрого реагирования силовых структур страны.