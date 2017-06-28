Атамбаев предложил России укрепить кыргызско-таджикскую границу

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил разместить российских военных на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области вместо отправки военных на авиабазу в Канте.

Атамбаев сказал 26 июня журналистам по итогам визита в Россию, что не видит необходимости в усилении базы в Канте. «По базе был у нас разговор. Мы согласны на то, чтобы Кантскую авиабазу осовременить, поставить новое вооружение. Но численность ее увеличивать, укреплять – какой смысл? От кого защищать Бишкек? Нам надо границу Баткенской области с Таджикистаном укреплять – это было бы реально. У меня есть нехорошие предчувствия по Афганистану, удержится ли Таджикистан? Мы, конечно, будем помогать Таджикистану, совместные учения проводить, но береженого бог бережет. На какие-то другие варианты Кыргызстан не пойдет», – сказал президент Кыргызстана.

Между тем Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с ТАСС не стал комментировать предложение Атамбаева о возможном переводе российских военных на кыргызско-таджикскую границу.

Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, сказал «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что погранведомство узнало о предложении Атамбаева через СМИ. По его словам, данная информация направлена руководству и после ознакомления будет опубликован комментарий погранведомства.

«После того, как российские пограничники в 2005 году покинули таджикско-афганскую границу, они разместились на границе Кыргызстана с Казахстаном в целях предотвращения возможного проникновения террористических групп и наркоконтрабандистов из Центральной Азии в Россию. Если российские военные разместятся на кыргызско-таджикской границе, то под защитой окажутся как рубежи Кыргызстана, так и Таджикистана», – сказал генерал Нуралишо Назаров, экс-заместитель командира погранвойск Таджикистана.