Госдепартамент США опубликовал доклад о торговле людьми

Государственный департамент США в своем ежегодном докладе отмечает, что 20 миллионов человек в разных странах стали жертвами контрабанды людьми и рабского труда. Наиболее развитым этот преступный бизнес является в Китае.

Пекин, как считают в дипломатическом ведомстве США, широко практикует эксплуатацию жителей Северной Кореи, приезжающих на заработки в Китай.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил 27 июня, что Россия также эксплуатирует рабочих из КНДР, при этом их заработки поступают на родину и помогают финансовой поддержке северокорейского режима.

В докладе говорится, что Мьянма, Афганистан, Малайзия и Катар проявили желание покончить с торговлей людьми. Однако Россия, Куба и Таиланд по-прежнему занимают ту же позицию в рейтинговом списке Вашингтона, что и год назад.

Президент США Дональд Трамп назвал противодействие торговле людьми «приоритетной задачей» его администрации. Ежегодный доклад Государственного департамента призван содействовать сокращению эксплуатации – в основном женского и детского труда.