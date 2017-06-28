Погибшему в Киеве Шаповалу подчинялись охранники Вороненкова

Погибший при взрыве в Киеве Максим Шаповал оказался руководителем спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Его ведомство занималось в числе прочего охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого также в Киеве 23 марта. Об этом сообщила «Украинская правда», ссылаясь на свои источники. Однако, по сведениям издания, эта линия не является основной в расследовании убийства Шаповала. Приоритетной считается версия о причастности России.

Советник министр внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что бомба была заложена под днище автомобиля, в котором ехал Шаповал. По предварительным данным, ее мощность составила порядка килограмма в тротиловом эквиваленте.

Военная прокуратура считает случившееся терактом.

Ранее сообщалось, что утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего погиб полковник Максим Шаповал. Ранения получила случайная прохожая.