В Астане 4-5 июля пройдет V раунд переговоров по Сирии

В Астане ожидают решения стран-гарантов об участии представителей вооруженной оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии. Об этом министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, комментируя подготовку к пятому раунду переговоров в Астане 4-5 июля.

«Мы получили подтверждение об участии в пятом раунде переговоров по сирийскому урегулированию со стороны всех стран-гарантов – на уровне специального представителя президента России, специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Турции и Ирана», – сказал Абдрахманов, слова которого в понедельник приводят официальные СМИ. По его словам, неизвестным остается лишь участие сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции.

Пятый раунд переговоров изначально планировался на 12-13 июня, однако был перенесен на неопределенный срок. Предыдущий раунд мирных переговоров по Сирии в Астане завершился подписанием меморандума о создании «зон деэскалации» в Сирии. Представители сирийской оппозиции отклонили этот предложенный Россией план.

Подтверждает свое участие в предстоящей встрече в Астане специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сказал Абдрахманов. Он добавил, что США, как ожидается, направят своего высокопоставленного представителя для участия во встрече в качестве наблюдателя.

В межсирийском конфликте Иран и Россия поддерживают режим президента Башара Асада, в то время как Турция поддерживает его оппонентов, группировки суннитских повстанцев.