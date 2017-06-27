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В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб командир разведки (видео)

На месте взрыва автомобиля в Киеве.

В Киеве в результате подрыва автомобиля во вторник утром был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, происшествие квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Взрыв автомобиля в Киеве
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По предварительной информации «​Украинской правды»​, погибший Максим Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве подтвердили гибель человека в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева и сообщили о травмировании женщины в результате разлета осколков.

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