В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб командир разведки (видео)

В Киеве в результате подрыва автомобиля во вторник утром был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, происшествие квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

​По предварительной информации «​Украинской правды»​, погибший Максим Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве подтвердили гибель человека в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева и сообщили о травмировании женщины в результате разлета осколков.