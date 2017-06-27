Страны ЕАЭС не будут перепроверять подкарантинную продукцию

С 1 июля 2017 года в Евразийском экономическом союзе заработают единые правила в сфере карантинного контроля. В странах введут единый список подкарантинной продукции и единые требования.

Продукция, прошедшая контроль на таможенной границе ЕАЭС, может свободно перемещаться по всей территории союза. Об этом сообщается на официальной сайте ЕЭК.

Как отмечается, новые правила должны устранить препятствия при перемещении товаров по территории ЕАЭС и облегчить работу предпринимателей.

В настоящее время у каждого государства-члена союза действуют свои перечни карантинных объектов и карантинные фитосанитарные требования. В связи с этим возникают различия в оценке карантинного фитосанитарного состояния продукции при проведении контроля. В Евразийской экономической комиссии считают, что именно это является одной из причин ограничения ее перемещения между государствами ЕАЭС.

Россия не редко возвращает продукцию из Кыргызстана при проведении карантинного контроля. Только за первую неделю июня Россия не пропустила на свою территорию около 200 тонн фруктов и овощей из КР.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.