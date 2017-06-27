В США взломали официальные сайты, разместив сообщение в поддержку «ИГ»

Несколько правительственных сайтов в Соединенных Штатах, в основном в Огайо, подверглись взлому, на них разместили сообщение, выражающее поддержку экстремистской группировке «Исламское государство» («ИГ»).

Группа, назвавшая себя Team System DZ, разместила на сайте губернатора Огайо Джона Кейсика сообщение, в котором заявила, что президент США Дональд Трамп ответит «за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах». В сообщении также написано: «Я люблю Исламское государство». Сообщения были выполнены в черно-белых цветах, которые используются в символике «ИГ».

СМИ пишут, что сообщение с одним и тем же содержанием было размещено и на других официальных сайтах Огайо, муниципального района Брукхейвен в штате Нью-Йорк, Хауард-Каунти в Мэриленде. Некоторые из сайтов остаются в нерабочем состоянии.

Группа, известная как Team System DZ, брала на себя ответственность за хакерские атаки в прошлом.