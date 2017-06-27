Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба МИД России.
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы, связанные с урегулированием кризиса в Сирии, и усиление борьбы с террористичекими группировками.
Лавров призвал Вашингтон принять меры для «недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов». Государственный департамент США пока не комментировал состоявшийся разговор.
Нынешний разговор между главами двух внешнеполитических ведомств – второй менее чем за неделю. Контакты Лаврова и Тиллерсона проходят на фоне ухудшающихся двусторонних отношений.
Российская сторона на прошлой неделе резко прервала переговоры с высокопоставленным представителем США – после объявления Вашингтоном новых санкций против России.
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