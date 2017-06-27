Мигранты из Узбекистана перед выездом в Россию будут сдавать платный экзамен в Ташкенте

В Ташкенте откроется три официальных центра для сдачи комплексных экзаменов трудовыми мигрантами, которые намерены выехать в Российскую Федерацию.

По сообщениям интернет-издания Podrobno.uz, новые центры создаются на основе соглашения между правительствами России и Узбекистана. Они будут работать при трех высших образовательных учреждениях – Национальном университете Узбекистана, Ташкентском государственном техническом университете имени Ислама Каримова и филиале Московского государственного университета имени Ломоносова в Ташкенте.

Именно эти вузы были определены в качестве головных уполномоченных высших учебных заведений по организации прохождения комплексного экзамена гражданами Узбекистана, планирующими осуществлять временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Комплексный экзамен будет проводится по трем направлениям – знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Он будет платным, причем человек, сдающий экзамен, должен будет оплатить часть суммы в иностранной валюте, а оставшуюся – в национальной.

Часть суммы от стоимости сдачи комплексного экзамена, оплачиваемая в национальной валюте по тарифам уполномоченных вузов, будет зачисляться на отдельный внебюджетный счет с обязательным направлением этих средств на дальнейшее развитие материально-технической базы и стимулирование деятельности работников центров.

Правительство до 1 января 2022 года предоставило ряд налоговых льгот и преференций уполномоченным вузам. Для создания необходимых условий прохождения экзамена центры в обязательном порядке будут оснащаться терминалами по приему платежей в иностранной валюте.

Кроме того, будет создана автоматизированная электронная база данных граждан, успешно сдавших комплексный экзамен, синхронизированная с действующей базой данных граждан, выехавших за рубеж на длительный срок для осуществления трудовой деятельности.

Агентство внешней трудовой миграции на своем официальном сайте разместит и в дальнейшем будет систематически обновлять информацию о проведении комплексного экзамена, местах и времени его проведения, тарифах.

Порядок, регламентирующий организацию проведения комплексного экзамена, будет разработан в ближайшее время Министерством занятости и трудовых отношений совместно с Министерством высшего и среднего специального образования и Государственным центром тестирования.