В Таджикистане учителя не хотят «клянчить» деньги у родителей на пошив школьной формы

Письменное указание Министерства образования и науки Таджикистана, которое отправлено во все школы, требует обеспечить сбор денег на школьную форму единого образца не менее чем за два месяца до начала очередного учебного года. Учителя говорят, что в отдаленных местностях это приведет к тому, что им придется днем и ночью ходить по домам учеников, чтобы успеть собрать деньги.

Учителя говорят, что сбор денег для пошива школьной одежды очень затруднителен, и наносит урон их профессиональной репутации. Наргис Шукурова, преподаватель средней школы города Куляба, сказала, что сейчас настало время летних каникул, но учителям сказали, что пока они не соберут деньги на школьную форму, им не будут предоставлены отпуска. «Каждый классный руководитель должен собрать деньги с учеников класса. Позавчера я пошла домой к одному из учеников, а его мать говорит мне: «вы что, нищие, столько у нас денег просите?». Мы становимся «плохими» для родителей наших учеников», – рассказала «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) преподаватель средней школы города Куляба Наргис Шукурова.

Другой педагог отметил: «Деньги на форму, деньги на подписку, на ремонт школы, на членство в Народной демократической партии и еще многое-многое другое – и это все висит на нас. Мы стали типа сборщиков денег, как те люди, которые собирают деньги с продавцов на базаре», – отметил он.

Однако ответственные должностные лица Министерства образования и науки заявляют, что это было не указание, а рекомендации для администрации школ, и на его основании они должны решить своевременно вопрос с местными швейными производствами о пошиве школьной формы для учеников.

По словам Икромиддина Донахонова, одного из сотрудников Минобразования, отметил, что «основная причина, по которой мы приняли такое решение – это поддержка отечественного производителя и защита внутреннего рынка страны. Одежда должна быть стандартной, практичной и удобной».