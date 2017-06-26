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Новости

В КР задержали пользователей соцсетей за возбуждение национальной вражды

Иллюстративное фото.

Милиция задержала двух человек по подозрению в разжигании национальной ненависти и вражды в Интернете.

По данным МВД, в июне некий пользователь соцсетей, выражая свое пренебрежительное отношение к государственным символам, написал несколько комментариев, содержащих грубое высмеивание и надругательство над флагом Кыргызстана. В ведомстве отмечают, что в соцсетях люди выражали свое возмущение по этому поводу.

Сотрудники милиции установили авторов постов и задержали граждан Кыргызстана Б.У. и Д. А. В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для дачи юридической оценки.

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