В КР задержали пользователей соцсетей за возбуждение национальной вражды

Милиция задержала двух человек по подозрению в разжигании национальной ненависти и вражды в Интернете.

По данным МВД, в июне некий пользователь соцсетей, выражая свое пренебрежительное отношение к государственным символам, написал несколько комментариев, содержащих грубое высмеивание и надругательство над флагом Кыргызстана. В ведомстве отмечают, что в соцсетях люди выражали свое возмущение по этому поводу.

Сотрудники милиции установили авторов постов и задержали граждан Кыргызстана Б.У. и Д. А. В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для дачи юридической оценки.