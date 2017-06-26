Таджикистан отозвал своих торгпредов из Узбекистана и Казахстана

Правительство Таджикистана решило отозвать своих торговых представителей из Узбекистана, Казахстана, Украины, Афганистана, Турции, Кувейта, Германии и Малайзии. Постановление подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном около месяца назад, но опубликовано только теперь.

О причинах отзыва в решении правительства ничего не говорится, а так же неизвестно назначены ли на эти должности новые кадры.

Возможно, коллективный отзыв связан с ротацией и обновлением кадров, хотя в отличие от послов, срок работы торгпредов не ограничен временными рамками. Торговый представитель Таджикистана Абдурасул Мухидов был назначен на эту должность еще до трудностей, связанных с возобновлением регулярных полетов между двумя странами.