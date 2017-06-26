BuzzFeed: Россия отзывает своего посла в США Сергея Кисляка

Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, оказавшийся в центре скандала вокруг вмешательства Кремля в прошлогоднюю избирательную кампанию в США, возвращается на родину после 10 лет пребывания на посту главы российской дипмиссии.

Об этом в воскресенье сообщило интернет-издание BuzzFeed со ссылкой на три источника. Отъезд Кисляка запланирован на середину июля, на 11-ое число назначен прощальный банкет в его честь, который состоится в гостинице St.Regis в двух кварталах от Белого дома.

Деятельность дипломата попала в поле зрения нескольких комитетов Конгресса и специального дознавателя, расследующих факты российских нарушений демократического процесса в Америке. Кисляк имел встречи с сенатором Джеффом Сешнсом, ставшим впоследствии Генеральным прокурором, а также со старшим советником и зятем президента Трампа Джаредом Кушнером. На встрече с последним обсуждались перспективы создания тайных каналов связимежду Белым домом и Кремлем. Ни Сешнс, ни Кушнер не сообщили об этих встречах своевременно.

В мае комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя главы МИД Анатолия Антонова на пост посла России в США.