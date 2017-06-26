Мирзияев провел очередные кадровые перестановки

23-24 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев произвел ряд очередных кадровых изменений в составе руководящего аппарата страны.

Как сообщает Uzinform, в частности, на пост первого заместителя министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан глава государства назначил Дилмурода Набиева.

По линии ведомства жилищно-коммунального обслуживания на должности заместителей министра были назначены Гофир Джамалов и Назиржон Назиров.

Новыми заместителями председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству Голибжон Курбонов и Абдушукур Хамзаев, который также будет курировать Научно-исследовательский институт лесного хозяйства.

На должность первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям президент назначил Лазиза Кудратова, первым заместителем министра финансов Республики Узбекистан стал Ахадбек Хайдаров.

Шерзод Хабибуллаев стал новым заместителем председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.