В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу праздновавших Ураза-байрам
25 июня в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии шесть человек, включая троих детей, были доставлены в больницу «Ройал Виктория» после наезда автомобиля на толпу праздновавших мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
Об этом сообщил британский телеканал «Скай ньюс» со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд.
Один человек задержан.
Ранее полиция графства информировала в Twitter'е о пяти пострадавших. По поступающим сообщениям, версия теракта пока отклонена.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое