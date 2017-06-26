Дамаск помиловал 670 заключенных, повстанцы – свыше 80 боевиков

Правительство Сирии отпустило на свободу более 670 заключенных, которые пообещали быть лояльными режиму Башара Асада.

О том, в каких преступлениях обвинялись помилованные, не сообщается.

Сирийская оппозиция, западные страны и правозащитники считают, что режим Асада, действуя по сугубо политическим мотивам, бросает в тюрьмы без суда и следствия десятки тысяч человек, тысячи из них подвергаются пыткам и становятся жертвами внесудебных расправ. Дамаск это отрицает.

В минувшую субботу повстанческий гражданский комитет амнистировал более 80 боевиков в районе города Ракка – главного опорного пункта экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира). Этот жест доброй воли сделан в условиях, когда «Сирийские демократические силы» при поддержке США значительно потеснили силы «ИГ» в боях за Ракку.