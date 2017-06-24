Алмазбек Атамбаев: Вопрос по Сирии не поднимался

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной отправке миротворческих войск в Сирию, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Атамбаев заявил, что вопрос по Сирии на его встрече в Москве с президентом России Владимром Путиным вообще не поднимался.

Атамбаев говорит, что вопрос отправки миротворцев решается непросто. «Потому что если на самом деле этот вопрос будет подниматься, нужно единогласное согласие всех членов ОДКБ. Во-вторых, нужна резолюция ООН, а там вы знаете, как относятся ко всем инициативам России», – сказал Атамбаев.

На этой неделе председатель комитета по обороне Государственной думы России Владимир Шаманов заявил, что Москва просит Кыргызстан и Казахстан выделить войска для мониторинга за соблюдением «соглашения об эскалации» в Сирии, достигнутого на международных переговорах в Астане. Власти Казахстана и Кыргызстана заявили, что никто с ними такие переговоры не вел.