Сообщается о переговорах по поводу возможной отправки военных Кыргызстана, Казахстана в Сирию

Глава комитета по обороне Госдумы России Владимир Шаманов 22 июня сообщил, что Россия ведет переговоры с Кыргызстаном и Казахстаном об отправке войск для мониторинга в Сирию. Об этом написали СМИ.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», – заявил Шаманов.

Позже турецкая газета Hurriyet 22 июня процитировала Ибрагима Калына, представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего: «Мы (турецкие войска) будем, по всей вероятности, играть основную роль в провинции Идлиб вместе с россиянами; вокруг Дамаска – преимущественно Россия и Иран». Калын также заявил, что Россия направила запросы Казахстану и Кыргызстану об отправке войск. Он добавил, что дорабатывается «механизм, предусматривающий присутствие американцев и Иордании в районе Дераа». По словам турецкого представителя, создается более подробный план распределения зон ответственности и численности войск.

Глава Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров уточнил, что на уровне Совета постоянных представителей ОДКБ поднимался вопрос о направлении миротворческого контингента ОДКБ в зоны деэскалации в Сирии. «Но речь не шла о Вооруженных силах КР. Еще раз хотел бы отметить, что речь шла о миротворческом контингенте сил ОДКБ, но дальнейшего продолжения этот вопрос не получил. В повестке дня этого вопроса нет», – добавил он.

В свою очередь МИД РК отметил, что Казахстан не ведет переговоров по вопросу направления в Сирию своих военнослужащих. «Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе очередной встречи 4-5 июля в столице Казахстана», – говорится в заявлении МИД Казахстана.