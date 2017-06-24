ЕС ужесточает визовый режим с некоторыми третьими странами

Европейский союз ужесточает визовый режим для третьих стран, которые не хотят принимать обратно своих граждан, не получивших статус беженца в Европе.

В ходе последнего дня саммита ЕС в Брюсселе было принято решение ограничить выдачу въездных виз гражданам таких стран, как Бангладеш и Нигерия.

Члены Евросоюза до сих пор не могут достичь консенсуса в вопросе о путях преодоления миграционного кризиса – самого острого в Европе со времен Второй мировой войны.

В пятницу же участники саммита выступили против нарушения принципов честной конкуренции в мировой торговле и за усиление ответной реакции на протекционистские действия Китая и США. Была достигнута договоренностьтщательно проинспектировать все инвестиции государственных китайских и других иностранных компаний в стратегические сектора экономики ЕС. В ходе дискуссии упоминалось, в частности, стремление президента США Дональда Трампа ограничить импорт продукции европейской сталелитейной и алюминиевой отраслей.

22 июня лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России еще на полгода – до января 2018 года. В Брюсселе считают, что Кремль не прикладывает достаточных усилий для выполнения Минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.