Страны, разорвавшие связи с Катаром, выдвинули требования к нему

Государства Персидского залива, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, подготовили список требований, которые официальная Доха должна выполнить для нормализации связей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

От Катара, в частности, потребуют закрыть телеканал «Аль-Джазира», ограничить связи с Ираном и отказаться от присутствия на территории страны турецких войск.

Список из 13 пунктов также включает требования о высылке представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции и разрыве отношений с такими организациями, как «Братья Мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в ряде стран мира).

Саудовская Аравия и ее союзники 5 июня объявили о разрыве связей с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и начав транспортную блокаду. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что прекращают прием почтовых отправлений в эту страну.

Катар открыто поддержали Иран и Турция, которая пообещала отправить на базу в Катаре своих военных.