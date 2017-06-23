Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации.

В противном случае Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока ведомство не получит требуемые сведения, – говорится в письме, опубликованном на сайте Роскомнадзора. По словам Жарова, ежедневные запросы к Telegram «по всем доступным адресам» остаются без ответов. «Выбор за вами», заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже неоднократно заявлял, что на такое мессенджер никогда не согласится.

Ранее Роскомнадзор за отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации в России заблокировал сайты мессенджеров Line и BlackBerry Messenger.