Трамп заявил, что не располагает записями бесед с Коми

Президент США Дональд Трамп 22 июня сделал в Twitter'е заявление о том, что не располагает записями своих бесед с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Вопросом о существовании таких записей после увольнения Коми и его показаний на слушаниях в сенатском комитете по разведке, задавались американские СМИ.

Трамп, заявив, что не имеет записей, вместе с тем, не исключил их существования. Он сослался на электронные системы наблюдения.

Таким образом, как отмечает «Голос Америки», глава Белого дома положил конец спекуляциям, начавшимся после майского твита Трампа. Тогда президент США написал: «Коми должен надеяться, что записей их разговоров не существует».

Комитет Конгресса США по расследованию «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года назначил Белому дому 23 июня в качестве крайнего срока для предоставления следствию записей бесед с Коми. В комитете считают, что такие записи «могли бы» существовать в Белом доме.