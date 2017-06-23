Макрон: Франция не считает уход Асада условием достижения мира в Сирии

Уход сирийского президента Башара Асада больше не является приоритетным требованием Франции. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью, которое было опубликовано в четверг, 22 июня, одновременно в восьми европейских газетах.

Свою позицию Макрон объяснил тем, что ему «никто не представил легитимного» преемника Башара Асада. Франция, таким образом, поменяла свои позиции по вопросу переговоров о мирном урегулировании сирийского конфликта. Во время правления Франсуа Олланда французские дипломаты неоднократно требовали отстранения от власти сирийского президента Башара Асада, называя это главным условием для восстановления мира в Сирии.

В интервью президента Франции выражается убеждение, что надо выработать дипломатическую и политическую дорожную карту. По мнению Макрона, этому должно предшествовать выполнение нескольких условий. Главное из них – «безоговорочная борьба с террористическими группировками». Макрон подчеркнул, что именно эти группировки являются врагами Франции и других государств. Чтобы их уничтожить, необходимо сотрудничество всех, «в особенности России», заявил президент Франции.

Агентство Франс Пресс отмечает, что несколько месяцев назад официальный Париж обвинял Россию в пособничестве сирийскому режиму, который виновен в военных преступлениях, в частности в Алеппо.

Президент Франции в интервью европейским изданиям подчеркнул, что если сирийский режим или кто-либо другой будет использовать химическое оружие, Франция готова ответить на это применением своей авиации.