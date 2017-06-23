В Тбилиси открыт памятник первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу

В центре грузинской столицы открыт памятник первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Памятник президенту Чехии, драматургу, эссеисту и диссиденту коммунистической эпохи Вацлаву Гавелу установлен в сквере рядом со зданием муниципалитета района Ваке. В торжественной церемонии приняли участие глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили, который назвал Вацлава Гавела «одним из величайших деятелей XX века», а также министр обороны Чехии Мартин Стропницкий, находящийся в Грузии с рабочим визитом.

Автор скульптуры Джумбер Джикия сказал в интервью РС, что попытался отразить в своей композиции «характер Вацлава Гавела, его ценности и жизненный путь». По словам скульптора, Вацлав Гавел «придавал особое значение идеалам свободы личности». «Я с детства очень многое слышал о Вацлаве. Он боролся за свободу и, что особенно важно для нас, выступал против распада Чехословакии, осознавая возможные последствия; а затем добился мирного характера этого процесса», – подчеркнул автор памятника.