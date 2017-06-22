Альбом с песнями Алмазбека Атамбаева поступил в свободную продажу

Альбом с песнями Алмазбека Атамбаева под названием «Судьбе назло» поступил в свободную продажу, его стоимость составила 300 рублей. Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), диск можно приобрести на официальной странице фирмы «Мелодия», которая и выпустила первую музыкальную антологию из 10 песен президента Кыргызстанана русском языке.

Как сообщалось ранее, на вчерашней встрече с соотечественниками в Москве, Алмазбек Атамбаев, который находится с государственным визитом в России, подарил присутствовавшим кыргызстанцам эти компакт-диски. Он пояснил, что фирма «Мелодия» по собственной инициативе решила выпустить его альбом.

Среди записанных композиций есть как уже знакомые многим «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», так и не звучавшие ранее – «Чудак», «Рита», «Песенка про Старый год (31 декабря)». Алмазбек Атамбаев выступил не только автором музыки, но и стихов к некоторым песням.

Кстати, как сообщается на сайте той же «Мелодии», альбом с песнями получили и высокопоставленные лица России, среди которых глава МИД РФ Сергей Лавров, директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а также первый зампред российского правительства Игорь Шувалов и другие. Презент им вручили после государственного обеда, который состоялся в Кремле от имени президента РФ Владимира Путина в честь Алмазбека и Раисы Атамбаевых.