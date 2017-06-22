Жертвами взрыва на юге Афганистана стали около 30 человек, десятки ранены

На юге Афганистана у входа в банк взорвался заминированный автомобиль. Погибли около 30 человек, еще не менее 50 пострадали. Такие данные приводит агентство Associated Press.

​Ситуация с безопасностью в столице Афганистана остается напряженной. В регионе действуют талибы и запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».

В последние месяцы в Афганистане произошло несколько нападений. Жертвами наиболее крупного из них стали более 150 человек, еще около 460 были ранены. 31 мая начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в дипломатическом квартале Кабула. Это стало самым кровопролитным нападением со времени свержения талибов в 2001 году.