В Алматы «спрыгнувший с моста» мужчина остался жив

Спрыгнувший с моста в Алматы у Восточной объездной кольцевой автомобильной дороги мужчина остался жив, сообщает новостной сайт Tengrinews со ссылкой на городской департамент внутренних дел. Инцидент произошел сегодня в утреннее время.

По информации пресс-секретаря ДВД Салтанат Азирбек, 22-летний мужчина прибыл в Алматы из города Уральска и каких-либо требований не выдвигал. По ее словам, он «фактически не прыгал, а спустился» с моста на натянутый спасателями тент. Начато расследование инцидента, добавила она, с мужчины берут объяснительную.

Инцидент произошел на пересечении улиц Толе би и Восточной объездной автодороги около 10 утра. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что мужчина пытался спрыгнуть «якобы из-за какого-то решения суда».