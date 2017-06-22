Знаменитая мечеть Мосула взорвана боевиками-экстремистами

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира) в среду взорвали знаменитую соборную мечеть Мосула ан-Нури, заявили представители Пентагона и иракской армии.

Мечеть была одним из последних оплотов «ИГ» в Мосуле. Согласно иракским военным, обороняющиеся взорвали ее, оказавшись почти в полном окружении. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил, что эта акция ИГ «равносильна признанию поражения».

Мечеть ан-Нури с ее знаменитым «горбатым» покосившимся минаретом была символом Мосула. В ее стенах около трех лет назад лидер группировки «Исламское государство» провозгласил создание так называемого нового халифата и призвал мусульман к священной войне. Для иракцев возвращение контроля над мечетью было бы большой символической победой.

«ИГ» обвинила США в уничтожении мечети, которая, по ее словам, стала объектом воздушного налета. Американские и иракские источники категорически отвергли эту версию. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд назвал уничтожение мечети отражением «бессердечной и безбожной идеологии «ИГ», которой не должно быть места в мире».