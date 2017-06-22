НАТО не имело информации о том, что в самолете над Балтикой был Шойгу

Представители НАТО сообщили, что в среду военно-воздушные силы союза проследили за тремя российскими самолетами над Балтикой, в том числе за двумя истребителями, которые, по их словам, не реагировали на сигналы управления воздушным движением и на просьбы идентифицировать себя. Представитель НАТО заявил, что «является стандартной практикой поднимать в небо национальные военно-воздушные силы, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству» одной из стран союза.

Представитель НАТО сказал, что у него нет информации о том, кто был на борту самолетов. По его словам, самолеты НАТО при сближении идентифицируют другой самолет визуально, постоянно сохраняя безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что самолет министра обороны России Сергея Шойгу совершал полет в Калининград, когда истребитель НАТО F-16 приблизился к нему и двигался рядом. Затем в пространство между самолетом Шойгу и истребителем вошел российский Су-27, который качанием крыльев показал, что несет ракеты. Кадры о том, что произошло, были сняты кем-то из находившихся на борту самолета российского министра.

Российские информагентства «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости утверждали, что американский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Военные самолеты России и США регулярно сближаются в международном воздушном пространстве. НАТО периодически поднимает свои истребители на перехват российских самолетов, которые приближаются к границам стран-союзников. В Кремле в ответ обвиняют США в попытках провести разведку у границ воздушного пространства России.