Лечивший беглого таджикского полковника фельдшер пытался свести счеты с жизнью

Махмад Махмадиев, житель города Душанбе, оказавший первую помощь беглому полковнику Гулмуроду Халимову после его ранения в Сирии, совершил попытку самоубийства в следственном изоляторе.

Об этом 21 июня сообщили источники Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) в СИЗО и следственных органах. По их словам, Махмад Махмадиев пытался вскрыть свои вены, но охранники помешали ему. Сообщается, что сейчас он переведен в отдельную камеру и находится под наблюдением врачей.

Источники «Озоди» говорят, что причиной попытки суицида, скорее всего, является психическое состояние подследственного, который несколько месяцев находился в Сирии и участвовал в боевых действиях на стороне запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» («ИГ»). Причины попытки суицида выясняются.

Махмад Махмадиев четыре месяца назад был экстрадирован из Турции, но до сих пор никто из родных и близких не сумел получить свидание с ним.

Сообщается, что Махмад Махмадиев был арестован в конце прошлого года недалеко от сирийского города Манбидж. Он во время допроса признался, что не только оказывал первую помощь Гулмуроду Халимову, но вместе с неким немецким хирургом оперировал его, а после дежурил у постели беглого полковника.

По информации таджикских спецслужб, Махмад Махмадиев в сентябре 2014 года уехал на заработки в Москву, но в декабре позвонил матери и сообщил, что находится в Турции. А через некоторое время оказался в Сирии, в рядах «ИГ».

Ранее Махмадиев несколько лет учился в душанбинском медицинском колледже.

Таджикский полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвиняют беглого полковника в измене родине. По информации Генпрокуратуры Таджикистана, против Халимова возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны.

Британский журнал «Таймс» 15 апреля сообщил, что Гулмурод Халимов, выполнявший обязанности военного министра «ИГ», был ликвидирован в начале апреля в результате авиаудара на западе Мосула. Военный источник в Ираке сообщил изданию, что за последние несколько месяцев Халимов трижды попадал под воздушные атаки. По его словам, Гулмурод Халимов отвечал за прикрытие джихадистов в Мосуле и организацию взрывов автомобилей, направленных против международной коалиции.