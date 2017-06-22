«Жесткость» премьер-министра Кыргызстана вызвала дискуссии в обществе (видео)

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 20 июня выгнал с совещания правительства замдиректора Госагентства архитектуры и строительства Алмазбека Абдыкарова. Это вызвало дискуссии в обществе, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Сооронбай Жээнбеков разозлился во время совещания, посвященного вопросу оказания помощи пострадавшим от весенних природных катаклизмов. Он выгнал с собрания замдиректора Госархстроя Алмазбека Абдыкарова за то, что тот пришел неподготовленным:

– Вы говорите, чтобы они переезжали, тогда как там нет ни воды, ни дорог, ни электроэнергии. Кто туда переедет? Кто переедет? Ты сам не знаком с ситуацией и сидишь здесь. Если я выгоню тебя с работы, потом скажешь, что Жээнбеков просто так уволил тебя. Подготовился бы хотя бы. Судьба скольких людей здесь. Спросил бы у своих УКС в Ошской области. Позвонил бы, узнал бы, что происходит, когда начнут… Выходи! Постеснялся бы. Ты приходишь на большое совещание, к премьер-министру, – заявил глава кыргызского правительства Сооронбай Жээнбеков заместителю директора Госархстроя Алмазбеку Абдыкарову.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков подверг критике и Государственную регистрационную службу. Стало известно, что сотрудники ведомства требуют по 13,6 тысяч сомов за технический паспорт и государственный акт на дома, которые будут строиться для пострадавших от природной стихии на выделенных для них участках. Жээнбеков расценил это как «перебор» и поручил предпринять против чиновников меры, вплоть до ареста:

– То, что сотрудники ГРС за раз получают по 10 тысяч, это уже перебор. Вместо того, чтобы работать, вы делаете бизнес. Вы даже того, что я знаю, не знаете. А почему тогда сидите здесь? Почему рядовые сотрудники ничего не говорят вам, творят, что хотят? Из-за вас госструктуры выглядят негативно, правительство теряет доверие в глазах народа. Сажайте всех! Сегодня же найдите этих людей во всех отделениях, и посадите всех, – заявил премьер-министр.

Некоторые граждане Кыргызстана поддерживают поступок премьера, а другие критикуют его. Но есть и мнения о том, что он так поступил в целях избавления от славы мягкого и нерешительного политика, так как сейчас является не только премьер-министром, но и рассматривается в качестве кандидата в президенты от партии власти.

Как напоминает «Азаттык», случаи изгнания чиновников с заседаний происходили в Кыргызстане и раньше. Темир Сариев в бытность премьер-министром выгонял с заседания представителя МВД, копавшегося в телефоне и отвлекавшегося сотрудника аппарата правительства. А на одном из заседаний кабмина Алмазбек Кадыркулов в бытность главой ФУГИ выслушал нелестные слова за то, что вместо себя оставил на мероприятии статс-секретаря ведомства. Второй был изгнан с заседания.

17 февраля 2014 года на то время генпрокурор Аида Салянова выгнала с совещания уснувшего прокурора Базар-Коргонского района. Он был уволен за неэтичное поведение.