Госдума РФ разрешила засекречивать персональные данные лиц под госохраной

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны, передает РБК. В частности, законопроект позволяет ФСО засекречивать персональные данные лиц, находящихся под госохраной. Это касается места жительства и собственности охраняемых, среди которых – все высшие чиновники правительства, губернаторы, а также главы крупнейших компаний с госучастием.

Согласно закону, обрабатывать и раскрывать персональные данные таких лиц и членов их семей можно будет только с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение – те персональные данные, которые подлежат раскрытию в соответствии с другими федеральными законами, например в законе о ежегодном обязательном декларировании имущества.

Также, согласно принятому закону, ФСО имеет право «принимать меры по защите персональных данных» не только самих «объектов государственной охраны», но и членов их семей. Помимо этого, ФСО получит право временно ограничивать движение на трассах проезда объектов государственной охраны и сможет бесплатно использовать аэропорты и другие транспортные площадки.

Законопроект о расширении полномочий ФСО был внесен в Госдуму в феврале президентом России Владимиром Путиным. В марте глава государства наделил ФСО правом изымать земельные участки для нужд России.