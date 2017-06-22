Шота Арвеладзе возглавил ФК «Пахтакор»

Узбекистанский футбольный клуб «Пахтакор» объявил о назначении главным тренером команды Шота Арвеладзе, сообщили интернет-изданию Gazeta.uz в клубе.

Шота Арвеладзе – известный футболист, который за свою карьеры сыграл в таких клубах, как грузинский «Динамо», турецкий «Трабзонспор», голландские «Аякс» и АЗ, шотландский «Рейнджерс» и испанский «Леванте». С 26 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Грузии.

После завершения карьеры футболиста работал помощником тренера Луи ван Гала в клубе АЗ (Нидерланды). 44-летний специалист В 2010-2012 годах был главным тренером турецкого «Кайсериспора», с 2012 по 2015 год возглавлял клуб «Касымпаша». В июне 2016 возглавил израильский «Маккаби», а 5 января покинул команду.

Помимо этого, «Львы» заключили контракт с 30-летним защитником Черногории Марко Симичем.

Открытая церемония назначения главного тренера и подписания контракта с игроком состоится 23 июня в 18:00 на стадионе «Пахтакор».