Новым саудовским крон-принцем стал сын короля Салмана

Наследным принцем Саудовской Аравии стал сын короля Салмана, министр обороны 31-летний Мухаммад бин Салман. Одновременно он назначен вице-премьером страны.

31-летний Мухаммад считается очень влиятельным политиком, имеющим тесные связи с США. Он руководит саудовской военной операцией в Йемене.

По данным арабоязычного телеканала Аль-Арабия, нового крон-принца уже поздравил американский президент Дональд Трамп, выразивший желание укреплять двусторонние отношения.

До сих пор саудовским наследным принцем был 57-летний Мухаммад бин Наеф, племянник короля.